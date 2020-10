Rejserestriktioner eller ej, der skal mere til for at forbyde Thailands største vandbøffelløb.

Torsdag 1. oktober var der gang i løbene, selv om arrangørerne i år må undvære de udenlandske turister på grund af coronavirus-pandemien.

Thailand har siden april lukket for så godt som alle besøgende fra udlandet. Flyene har ikke bragt nogen turister til landet.

De tunge klovdyr blev brugt i markerne som trækdyr i gamle dage, men de er igennem de sidste par årtier blevet erstattet af traktorer.

A Thai jockey competes in the annual water buffalo races in Chonburi province, Thailand, 01 October 2020. Several races take place in the centuries old water buffalo racing festival that is divided into categories according to the buffalo's age. The annual festival is held every October among rice farmers to celebrate the rice harvest and to mark the end of the Buddhist Lent.

Vandbøflerne ræser i forskellige kategorier, afhængig af bøflens alder.

Her er starten gået på et af løbene.

I dag holder enkelte landmænd stadig vandbøfler, og i Chonburi-provinsen, der ligger øst for hovedstaden Bangkok, afholder man stadig det traditionelle vandbøffelræs, der markerer starten på den årlige risplantetid og enden på den buddhistiske lent (fasteperiode, red.).

Prisbelønnede bøfler trækker vogne, hvoraf nogle er dekoreret med store slanger, og dansere i traditionelle kostumer marcherer i parade, før ræset begynder. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

De tunge dyr skal ræse hen ad en 100 meter lang rute med deres jockeyer, som dog springer af dyret, netop som mållinjen bliver passeret.

Ruten er normalt dækket af mudder, men i år var den knastør. Der er dømt hedebølge på de kanter, og derfor stod brandbiler klar til at køle dyrene ned.

Festivalen afholdes hvert år i oktober.

Når vandbøffelen er kommet i mål, springer jockeyen af.

Under dette års festival blev der også afholdt en skønhedskonkurrence, hvor den mest attraktive vandbøffel blev kåret.