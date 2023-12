Tidligere premierminister måtte gå af efter afsløring af fester under corona, mens briter måtte isolere sig.

Den tidligere britiske premierminister Boris Johnson siger til en officiel undersøgelseskommission, at han dybt beklager tabene af menneskeliv under coronapandemien.

Han siger, at han er glad for omsider at kunne vidne om regeringens ageren under pandemien, der endte med at koste ham jobbet som premierminister.

Afhøringen af Johnson blev afbrudt af en demonstrant. Vedkommende fik besked om straks at forlade salen.

- Kan jeg få lov til at sige, at jeg kan forstå ofrenes og deres familiers følelser, og jeg beklager dybt smerten, tabet og lidelsen hos disse ofre og deres familier, siger han.

Johnson var premierminister fra 2019 til 2022. Han måtte træde tilbage i vanære efter en række skandaler under covid-nedlukningen i Storbritannien.

Det handlede blandt andet om fester med en del alkohol i Johnsons officielle bolig i London i Downing Street 10. Det var på et tidspunkt, hvor de fleste briter var tvunget til at holde sig hjemme for at hindre spredningen af covid-19.

Covid-19 kostede over 230.000 briter livet, og mange millioner nåede at blive smittet.

- Vi undervurderede det, siger Johnson.

Johnson mødte op til afhøringen tre timer før tid. Det var mens nattemørket stadig lå over London. Han undgik dermed at blive konfronteret med nogle af de familier, der mistede en slægtning under covid-19.

De havde ønsket at tale direkte til ham, når han mødte op, og få en forklaring på, hvorfor Johnson havde fortalt kolleger, at han hellere så folk dø af covid-19 end at gennemføre en nedlukning nummer to af det britiske samfund.

Det var hans videnskabelige rådgiver, Patrick Vallance, som i oktober 2020 skrev i sin dagbog, at Johnson hellere så den farlige virus sprede sig, end at beordre en ny nedlukning.

Hans nærmeste rådgiver Dominic Cummings, der også har vidnet i sagen, hørte ham sige: "Lad ligene blive stablet i bunker".

Johnson selv blev tidligt under coronapandemien ramt af covd-19 og var uarbejdsdygtig i adskillige uger.

/ritzau/Reuters