Valutafonden forudser, af dansk økonomi vil skrumpe med 4,5 procent i år. Det er alvorligt, men alligevel stærkt i sammenligning med en række andre europæiske lande, som står over for tilbageslag på mellem 6 og helt op til næsten 13 procent, påpeger finansminister Nicolai Wammen (S). Her er det butikslokaler i det østlige London, som står tomme. Justin Tallis/Ritzau Scanpix