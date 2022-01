Boris Johnson nægter at have givet grønt lys til, at 150 hunde og katte blev fløjet ud af Kabul, mens tusinder af mennesker blev efterladt.

I de hektiske dage omkring Talebans magtovertagelse af Afghanistan stod flere af de store spillere i Kabul med nærmest uløselige problemer om, hvordan man skulle få mennesker, der havde arbejdet for Vesten, ud, inden de blev fanget af Taleban.

Både USA og Storbritannien måtte efterlade tusinder til en uvis skæbne. Blandt dem, der ikke kom ud, var hundredvis af kvindelige dommere, der i deres embede havde dømt og fængslet Taleban-medlemmer.

Disse havde svoret hævn, og kvinderne måtte gå under jorden. Nogle er blevet smuglet ud, andre gemmer sig stadig. Masser afghanere er efterfølgende blevet fængslet, tortureret og dræbt for at have samarbejdet med Vesten.

B.T.s internationale korrespondent, jakob Illeborg, dækker den politiske krise i storbritannien fra London

Det kom derfor som noget af en overraskelse, at der midt i dette menneskehav af ulykkelige skæbner, der ikke kunne komme væk, var blevet plads til et fly med dyr fra en britisk velgørende organisation.

To nu offentliggjorte e-mails fra august måned peger på, at det var premierminister Boris Johnson, der sanktionerede denne akutte dyretransport fra et britisk dyreværn i Kabul.

»Denne velgørende organisation har fået masser af omtale, og premierministeren har lige givet grønt lys til, at dyr og dyrepassere evakueres,« står der i en e-mail fra en ansat i Zac Goldsmiths kontor.

Zac Goldsmith er en prominent konservativ, hvis luksusvilla i Spanien Boris Johnson tidligere i år holdt ferie i. Dyreværnet i Kabul blev drevet af en bekendt af Boris Johnsons kone, Carrie Johnson.

Der var kaos og tab af menneskeliv i Kabul lufthavn i August, hvor tusiinde rforgæves forsøgte at komme ud af landet Foto: CHRIS HERBERT

I den anden nu offentliggjorte e-mail fra dengang skriver en ansat i det britiske udenrigsministerium:

»Vi ville ikke have kategoriseret dyrlæger, der arbejder for en velgørende organisation, som ekstremt sårbare, indtil premierministerens intervention.«

Premierminister Boris Johnson benægter på nogen måde at have sanktioneret transporten af katte, hunde og dyrlæger ud af Kabul.

»Det er komplet nonsens. Det har jeg ikke gjort. Men jeg vil godt benytte lejligheden til at klappe os selv på skulderen for den enestående evakuering af 15.000 mand på ganske få dage,« siger Boris Johnson til The Guardian.

Boris Johnson beskylden nu endnu engang at have løjet om sine handlinger Foto: PETER NICHOLLS

Men der vrede hos den politiske opposition.

Endnu engang er premierministeren blevet fanget i en løgn om, hvad han har gjort. Han skulle aldrig have prioriteret dyr over mennesker, når det gjaldt liv eller død, siger Labours John Healy til The Guardian.

Dyrepensionen i Kabul fungerer i øvrigt stadig, og ingen af de ansatte har så vidt vides lidt overlast.