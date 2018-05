Det ligner et sviende nederlag til de irske abortmodstandere i en valgstedsmåling efter folkeafstemning.

Dublin. Irland er tilsyneladende klar til at gøre op med den skrappe abortlovgivning, som landet i 35 år har haft skrevet ind i forfatningen.

Det viser en valgstedsmåling foretaget af Ipsos/MRBI for avisen The Irish Times. Målingen er offentliggjort, efter at valgstederne er lukket i Irland.

I målingen lyder det, at 68 procent af irerne stemmer ja til at afskaffe et abortforbud i den irske forfatning.

Ifølge mediet er det de unge vælgere, der i overvældende grad har stemt for at gøre op med abortlovgivningen.

/ritzau/