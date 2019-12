Den første valgstedsmåling ved det britiske parlamentsvalg giver Boris Johnson et imponerende resultat.

Det Konservative Parti står med 368 pladser til at få absolut flertal ved det britiske parlamentsvalg.

Det viser en første valgstedsmåling, der blev offentliggjort klokken 23 torsdag aften ifølge BBC.

Dermed ser det ud til, at Boris Johnson kan blive siddende som premierminister, såfremt resultatet holder, når alle stemmer er talt op.

Labour med Jeremy Corbyn i spidsen står til 191 pladser i samme måling.

De officielle resultater ventes at komme i løbet af de næste syv timer efter den første valgstedsmåling, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Holder valgstedsmålingen, vil Johnson forsøge hurtigt at få godkendt den brexitaftale, som han har forhandlet på plads med EU, så briterne kan forlade EU 31. januar 2020.

I de seneste fem britiske valg på landsplan har kun en valgstedsmåling taget fejl af det overordnede resultat ifølge Reuters.

Det skete i 2015, da målingen viste, at der ikke ville blive noget klart flertal. Her endte Det Konservative Parti dog efter de endelige resultater med et flertal og 14 pladser mere end forudsagt.

/ritzau/