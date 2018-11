Valgforskere spår, at valgdeltagelsen vil stige markant ved dagens midtvejsvalg.

De første valgsteder i USA er lukket klokken midnat dansk tid.

I Kentucky, hvor en række sæder i Repræsentanternes Hus har været meget tætte, har man nu påbegyndt stemmeoptællingen.

I dele af Indiana, hvor den demokratiske senator er meget usikker på genvalg, er valgstederne også lukket.

Over hele landet har myndighederne berettet om en markant stigning i antallet af vælgere, der har stemt tidligt.

Ifølge netmediet Politico har 36 millioner vælgere sat deres kryds allerede inden selve valgdagen tirsdag.

Det er næsten ti millioner flere end ved det sidste midtvejsvalg i 2014.

- Det her er ikke et normalt midtvejsvalg, siger Michael McDonald, valgforsker og analytiker ved University of Florida, til Politico.

- Vi ser en valgdeltagelse, der nærmer sig det, vi ser ved præsidentvalg.

Ved valget i 2014 stemte bare 86 millioner ved midtvejsvalget, svarende til bare 36 procent af vælgerne. Det var den laveste valgdeltagelse i 72 år.

Ved tirsdagens midtvejsvalg skal amerikanerne vælge samtlige 435 medlemmer af Repræsentanternes hus samt 35 senatorer. Derudover stemmes der om en række guvernørposter og lokale forsamlinger.

I øjeblikket har Republikanerne kontrollen med begge kamre i Kongressen og sidder på et stort flertal af guvernørposterne i USA.

/ritzau/