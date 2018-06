Vælgerne havde et reelt valg, men der var manglende betingelser for en lige valgkamp, siger observatører.

Ankara. Valgobservatører, der har fulgt det tyrkiske præsident- og parlamentsvalg, siger i en foreløbig rapport, at de politiske partier ikke havde lige muligheder for at føre valgkampagne op til valget.

Det er en delegation fra Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), som har fulgt valget i Tyrkiet. De konkluderer, at politiske kampagner blev forhindret.

- Lovgivning blev misbrugt til at forhindre partiers kampagner, hedder det.

Det tilføres samtidig, at vælgerne trods alt havde et reelt valg.

- Vælgerne havde et reelt valg til trods for, at der ikke blev ført valgkamp på lige betingelser, lyder det.

Den tyrkiske præsidentkandidat Muharren Ince fra oppositionspartiet CHP har anerkendt, at det var Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, og hans regerende parti, AKP, der blev sejrherre ved søndagens valg.

Ince opnåede 30,7 procent af stemmerne. Mens Erdogan sikrede sig en opbakning på 52,5 procent af stemmerne.

Ince har udtalt, at Erdogan alligevel bør bestræbe sig på at være præsident for alle.

Oppositionslederen kalder også valget uretfærdigt og udtrykker bekymring for, at demokratiet bliver svækket.

- Vi har nu et enmandsregime. Vi går ind i en fase, der er meget farlig, lød det tidligere mandag fra Ince.

Lederen af valgkommissionen, Sadi Guven, har konkluderet, at valgets forløb var "sundt".

Han oplyser, at 99,91 procent af stemmerne er talt op, og at Erdogan og hans parti er vinder af valget.

/ritzau/AP