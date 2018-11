Michael Aastrup Jensen (V) har besøgt otte valgsteder i Kansas City, hvor en republikaner har væltet demokrat.

I den amerikanske delstat Missouri har republikaneren Josh Hawley vundet over demokraten Claire McCaskill i kampen om en plads i senatet.

Venstres folketingsmedlem Michael Aastrup Jensen har været valgobservatør i staten for organisationen for Sikkerhed og Fred i Europa, OSCE.

Michael Aastrup besøgte tirsdag otte valgsteder i Kansas City, hvor splittelsen mellem vælgerne var tydelig.

- Der har været en ekstrem stor interesse for valget. De seneste målinger indikerer, at det bliver det midtvejsvalg med størst deltagelse i moderne tid.

- Så der har været en stor interesse, men også en stor splittelse.

- Mange har været nede for at signalere, at de synes præsident Donald Trump splitter landet. Men modsat er der også mange, der er kommet for at støtte ham, siger Michael Aastrup Jensen.

Han fortæller, at der fra morgenstunden - valgstederne åbnede klokken seks - har været timelange køer for at stemme på de valgsteder, han har besøgt og observeret.

Men trods det, at politisk endog meget uenige vælgere har stået skulder ved skulder, har stemningen været god.

- Ingen brokkede sig og ingen gjorde andet end tålmodigt at vente på, at det blev deres tur til at stemme.

- Så jeg var som sådan positivt overrasket over, at man på den måde kunne bevare det gode humør og at der ikke var optræk til, at Trump-støtter og Trump-modstandere råbte af hinanden, siger Michael Aastrup Jensen.

Lidt efter klokken 05.00 dansk tid blev Missouri kaldt til Republikanerne. Her taber demokraten Claire McCaskill til udfordreren Josh Hawley.

Dermed står det klart, at Republikanerne ikke alene bevarer, men udbygger deres flertal i det amerikanske Senat.

Republikanerne står ifølge hjemmesiden realclearpolitics til en nettogevinst på fire pladser og kan dermed sætte sig på 55 af Senatets 100 pladser.

Før valget havde republikanerne 51 pladser mod Demokraternes 47. To uafhængige senatorer stemmer sammen med Demokraterne.

/ritzau/