Donald Trumps kamp for fire år mere i Det Hvide Hus er snart slut.

Helt præcis er løbet kørt 14. december, når valgmandskollegiet træder sammen i deres respektive stater og formelt afgiver deres stemmer.

Det skriver i hvert fald mediet Wired.

»14. december er det slut,« siger Elaine Kamarck fra the Brookings Institute's Center for Effective Public Management til nyhedsmediet og forklarer, at valgmændene drager til hovedstæderne i deres respektive stater på mandag og afgiver deres stemme.

TOPSHOT - US President Donald Trump speaks during the daily briefing on the novel coronavirus, COVID-19, in the Brady Briefing Room at the White House on April 6, 2020, in Washington, DC. (Photo by MANDEL NGAN / AFP) Foto: MANDEL NGAN Vis mere TOPSHOT - US President Donald Trump speaks during the daily briefing on the novel coronavirus, COVID-19, in the Brady Briefing Room at the White House on April 6, 2020, in Washington, DC. (Photo by MANDEL NGAN / AFP) Foto: MANDEL NGAN

»Når Senatet åbner dem, læser dem højt, og laver optællingen 6. januar, så er der intet andet, Senatet kan gøre. Når de (valgmændenes stemmer, red.) er underskrevet 14. december og er på vej til Washington, så er det 'the end of the game',« siger Elaine Kamack.

Selv om den siddende præsident stadig hævder, at det var ham, der vandt valget i november, og han og hans team stadig forsøger at få ændret resultatet, sørger den demokratiske proces i USA altså for, at Trumps dage bag skrivebordet i Det Ovale Værelse snart er talte.

For nylig gav den føderale myndighed the General Service Administration (GSA) grønt lys til, at Biden kunne begynde overgangsprocessen og godkendte dermed også formelt demokraten som valgets vinder.

Ved den lejlighed skrev Trump på Twitter, at det ikke er GSA, som bestemmer, hvem der skal være præsident i USA.

Foto: JONATHAN ERNST Vis mere Foto: JONATHAN ERNST

Det gør derimod valgmandskollegiet.

Og de træder sammen om en uge.

Her mere end en måned efter det amerikanske præsidentvalg, har Trump stadig ikke anerkendt resultat. Han har ikke lykønsket Joe Biden med sejren, men han har derimod forsøgt at få resultatet underkendt og annulleret i flere stater.

Endnu har han dog ikke fremlagt dokumentation for sine påstande, og retsinstanser i flere stater har afvist hans søgsmål.

Mere end halvdelen af staterne har dog allerede godkendt resultatet, hvilket betyder, at deres valgmænd er forpligtet til at stemme i henhold til resultatet i de respektive stater.

14. december træder valgmændene så formelt sammen, og her bliver de 538 valgmænd, der var i spil ved valget 3. november, fordelt.

Trump har tidligere udtalt, at han vil forlade Det Hvide Hus, hvis valgmandskollegiet bekræfter, at Joe Biden har vundet.

»Det vil jeg helt sikkert. Og det ved du godt,« svarede Trump en journalist fra AFP tilbage i november.

Valgmænd er repræsentanter, som de enkelte præsidentkandidater har opstillet i hver stat. Når vælgerne stemmer på en kandidat, stemmer de rent teknisk på, at den kandidats valgmænd skal sidde i valgmandskollegiet.

Det kræver 270 valgmænd at blive præsident i USA. Joe Biden står til at få 306 valgmænd, mens Trump får 232.

Mange forventer dog, at Trump alligevel vil fortsætte kampagnen om valgsvindel et godt stykke ind i det nye år.

Ifølge Wired vil alle lovlige og/eller politiske veje til at få omgjort resultatet dog være udtømte.