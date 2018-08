Med ni ud af ti provinser talt op ser Zimbabwes præsident, Emmerson Mnangagwa, ud til at blive genvalgt.

Harare. Præsident Emmerson Mnangagwa fra partiet Zanu-PF har en stor føring, efter at stemmerne i ni ud af Zimbabwes ti provinser er talt op.

Det meddeler landets valgkommission kort efter klokken 23 torsdag aften ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Mnabgagwa har fået 2,15 millioner stemmer, mens oppositionsleder og præsidentkandidat fra MDC-partiet Nelson Chamisa hans fået 1,93 millioner stemmer.

Ifølge formanden for valgkommissionen, Priscilla Chigumba, vil resultatet fra den tiende og sidste provins, Mashonaland West, blive offentliggjort i løbet af en time. Det skriver det sydafrikanske netmedie news24.com.

Mnangagwa fører efter den foreløbige optælling med næsten 218.000 stemmer. Der er 612.000 registrerede vælgere i den provins, der mangler at blive talt op. Provinsen er ifølge news24.com en højborg for den siddende præsidents parti, Zanu-PF.

Oppositionsleder Nelson Chamisa har kort før midnat endnu ikke kommenteret det foreløbige resultat.

Men tidligere torsdag fastholdt Chamisa, at hans parti kendte valgresultat og at har havde vundet præsidentvalget.

Det ville ifølge ham dog være i strid med loven at offentliggøre resultatet.

Et genvalg af Emmerson Mnangagwa ventes ifølge iagttagere at skabe yderligere politisk splittelse i landet, skriver nyhedsbureauet AP. Sent torsdag er der ifølge flere medier stille i Zimbabwes hovedstad, Harare.

Onsdag blev seks personer dræbt, da sikkerhedsstyrker skød med skarpt mod demonstranter, der mener, at myndighederne har snydt med valgresultatet.

Yderligere 14 blev såret, mens 18 personer blev anholdt på oppositionspartiet MDC's hovedkontor.

Der er modstridende beretninger om, hvem der var skyld i blodsudgydelserne i Harare. Politiet forsøgte at få brudt grupper af vrede demonstranter op med tåregas og vandkanoner. Derefter begyndte soldater at skyde mod demonstranterne, rapporterede AP.

Militæret er blevet kritiseret for den hårde linje. Men talsperson for politiet i Harare Charity Charamba giver voldelige demonstranter skylden for urolighederne. Flere var berusede, og de smadrede 8 biler og 22 butikker, sagde hun ifølge AP.

Mindst 4000 tilhængere af oppositionen "besatte" den centrale del af Harare. Flere havde medbragt jernstænger og sten, sagde hun.

/ritzau/