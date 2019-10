Evo Morales har den fornødne føring på ti procentpoint til modkandidaten, Carlos Mesa, siger valgkommission.

Officielt valgresultat viser, at siddende præsident Evo Morales har vundet præsidentvalget i Bolivia.

På valgkommissionens (TSE) hjemmeside bliver Morales erklæret som vinder af valget med 47,1 procent af stemmerne. Hans modkandidat, Carlos Mesa, har fået 36,5 procent af stemmerne.

Ifølge valgkommissionen er 99,8 procent af stemmerne talt op.

Det skriver nyhedsbureauerne AFP og dpa natten til fredag.

For at undgå en anden valgrunde skulle Morales vinde med et forspring på ti procentpoint ned til Mesa.

TSE's håndtering af valget har vakt stor international og national kritik. Særligt fra valgobservatørerne OAS, Organisationen af Amerikanske Stater.

OAS har efter Morales' sejr anbefalet, at Bolivia afholder en anden valgrunde.

Det har både EU og USA bakket op om.

