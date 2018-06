Præsident Erdogan har vundet over halvdelen af stemmerne ved søndagens valg og dermed genvundet posten.

Ankara. Tyrkiets valgkommission oplyser natten til mandag, at landets siddende præsident, Recep Tayyip Erdogan, har vundet søndagens præsident- og parlamentsvalg med over halvdelen af stemmerne.

Det oplyser kommissionen, efter at 97,2 procent af stemmerne er talt op, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Dermed bliver en anden og afgørende runde ikke nødvendig.

- Præsident Recep Tayyip Erdogan har fået absolut flertal af alle gyldige stemmer, siger lederen af Tyrkiets øverste valgkomité (YSK), Sadi Guven, til journalister i Ankara ifølge nyhedsbureauet AFP.

Valgkommissionen oplyser dog ikke, præcis hvor mange procent af de optalte stemmer Erdogan og hans parti, AKP, har fået.

Tidligere søndag aften lød det ifølge det statslige nyhedsbureau Anadolu, at Erdogan har vundet 52,5 procent af stemmerne. Anadolu gav samtidig 31,7 procent til Erdogans nærmeste rival, Muharren Ince, fra partiet CHP.

Ingen af disse tal er bekræftet fra officielt hold.

Natten til mandag oplyser lederen af valgkommissionen, Sadi Guven, også, at det prokurdiske parti HDP kom over spærregrænsen på ti procent, skriver Reuters.

Allerede få timer efter, at valgstederne var lukket søndag, var Erdogan ude at erklære sig selv som valgets vinder. Det skete, selv om der endnu ikke forelå et officielt resultat.

Det fik oppositionskandidaten Muharrem Ince til at hævde, at valgets vinder var blevet erklæret alt for hurtigt. Ifølge oppositionens egne tal er der således behov for en anden valgrunde.

Talsmand for oppositionspartiet CHP Bülent Tezcan sagde på partiets hovedkvarter i Ankara søndag aften, at en optælling af 10.000 stemmeurner viser, at Erdogan får 46 procent af stemmerne. Dermed vil han ikke opnå direkte genvalg, som kræver mindst halvdelen af stemmerne.

Erdogan har været præsident siden 2014, men denne gang tager han fat på en femårig embedsperiode med større magt.

Ved en folkeafstemning i 2017 blev det med et lille flertal afgjort, at præsidenten får flere beføjelser, herunder muligheden for at kunne afsætte parlamentet.

/ritzau/