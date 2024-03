Biden og Trump bør debattere emner, der er vigtige for det amerikanske folk, mener republikanske Trump.

Den republikanske ekspræsident Donald Trump opfordrer til debat mod den siddende amerikanske præsident, demokratiske Joe Biden.

Det sker i et opslag på Truth Social, Trumps eget sociale medie.

Opslaget kommer i kølvandet på Super Tuesday, hvor amerikanske vælgere i en række stater stemte om, hvem der skal være henholdsvis republikansk og demokratisk præsidentkandidat ved valget i november.

Her kommer de to med al sandsynlighed til at stå overfor hinanden i endnu en valgkamp.

- Det er vigtigt for Gud og for det amerikanske folk, at Joe Biden og jeg debatterer emner, der er vigtige for USA og for det amerikanske folk, lyder det fra Trump i opslaget.

- Jeg opfordrer til debatter til enhver tid, på ethvert sted, skriver ekspræsidenten i opslaget.

Primærvalgene i USA fortsætter, selv om Trumps sidste tilbageværende modkandidat Nikki Haley onsdag trak sig i kapløbet om til at blive Republikanernes præsidentkandidat.

Ved Super Tuesday blev der afholdt primærvalg i 15 amerikanske delstater og i territoriet Amerikansk Samoa.

Der resterer 30 primærvalg for Donald Trump. I nogle delstater vil valgene afvikles som et såkaldt caucus.

Den kontroversielle ekspræsident står over for fire straffesager, men nyder alligevel stadig stor opbakning, særligt fra arbejderklassen og hvide vælgere.

Det har været et par gode dage for Trump. Mandag afgjorde højesteret i USA, at delstater ikke kan fjerne Trump fra stemmesedlen på grund af hans rolle i stormen på Kongressen 6. januar 2021.

Vejen er dermed banet for, at Trump til november kan få revanche mod demokraternes Joe Biden, der vandt over Trump i 2020.

/ritzau/