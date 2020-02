Som ingen anden forstår New Yorks forhenværende borgmester og nuværende præsidentkandidat Michael Bloomberg at komme helt ind under huden på Donald Trump.

Og den evne udnytter den 77-årige mangemilliardær til det yderste i sin og Trumps helt nye twitter-krig.

Mens Donald Trump ikke bruger ret meget energi på at bekæmpe modkandidater som Bernie Sanders og Pete Buttigieg, kan den 74-årige præsident slet ikke lade være med at angribe Michael Bloomberg.

»En twitterkamp er præcis, hvad Michael Bloomberg vil have. Trump hopper i fælden med samlede ben. Og uden at vide det, giver han Bloomberg timevis af gratis reklame,« siger den forhenværende republikanske toprådgiver Michael Steele, der nu er ansat som kommentator hos tv-stationen MSNBC.

I går startede twitter-duellen, da Donald Trump endnu engang angreb Michael Bloomberg for dennes ringe højde (171 centimer) og samtidig antydede, at den forhenværende borgmester i virkelighedn er racist.

Michael Bloomberg svarede hurtigt igen. Men istedet for at forsvare sig, gjorde Bloomberg præcis, som Trump selv gør - han gik til modangreb.

»Tak for det Donald. Men husk nu på, at vi to kender de samme mennesker i New York. Og bag din ryg griner de allesammen ad dig. De kalder dig en storskrydende klovn. Og de ved, at du arvede en kæmpeformue, som du satte overstyr takket være din egen imkompetence.«

I lødige politiske cirkler er der i USA bred enighed om, at den slags twitter-angreb er dybt useriøse. Men i modsætning til sine demokratiske modstandere lader Bloomberg til at kunne få både Trump og medierne i tale.

Democratic presidential candidate Michael Bloomberg, left, stands with Chattanooga NAACP Chapter President Elenora Woods during a campaign event at the Bessie Smith Cultural Center in Chattanooga, Tennessee, U.S. February 12, 2020.

Selvom Michael Bloomberg således endnu ikke har være på nogle af stemmesedlerne, ligger eks-borgmesteren på trediepladsen i samtlige landsdækkende meningsmålinger - kun få procentpoint efter topkandidaten, Bernie Sanders.

Og selvom både Donald Trump og Bloombergs egne demokratiske konkurrenter gør deres bedste for at svine mangemilliardæren til, så preller samtlige angreb tilsyneladende af på 'Mini Mike', som Trump ynder at kalde sin konkurrent.

Ifølge Wall Street Journal har Michael Bloomberg allerede brugt det, der svarer til halvanden milliard kroner på valgkampen. Ifølge samme avis planlægger Trump at bruge ialt syv milliarder kroner på sin genvalgkampagne.

Ifølge Frobes Magazine er Michael Bloomberg med sine 42 milliarder dollar godt 21 gange rigere end Trump. Og så sent som torsdag viste Bloombergs computertroldmænd endnu engang, at de forstår at bruge kampagnepengene effektivt..

Kongresmedlem Lucy Kay McBath er en af mange sorte amerikanske politikere, der nu officielt støtter Michael Bloomberg.

Således spredte Bloomberg-kampagnen sig pludselig som en steppebrand via Instagram - til de helt unge potentielle vælgere. Efter henvendelse fra mangemilliardæren selv begyndte dusinvis af de såkaldte influencers - purunge internetpersonligheder med hver millioner af seere, at bringe ironiske og tiltider sarkastiske fremstød (memes) for Michael Bloomberg.

Samtidig 'lækkede' Bloomberg-kampagnen med fuldt overlæg deres korrespondence med de unge internet-personligheder. I sms-beskederne spurgte Bloomberg, om influencerne ville gøre ham 'cool'. Hvortil flere af den svarede 'hvem er du'.

Og dermed var endnu en genial Bloomberg-ide ført ud i livet.

»Med glimt i øjet og en god portion selvironi kommer Michael Bloomberg således ind på lystavlen hos millioner af helt unge vælgere, der måske ikke aner, hvem han er. Men nu kender de hans navn. Og samtidig hopper medierne på den hjemmelavede historie om de lækkede sms-beskeder. Det er dobbelt-sejr,« siger journalist og radiovært Stephen henderson til B.T.