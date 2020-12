538 valgmænd skal nu godkendes af Kongressen, inden de mandag mødes for at give stemmer på ny præsident.

Tirsdag er fristen for optælling af stemmer og indgivelse af søgsmål i forbindelse med det amerikanske valg udløbet.

Dermed er valget af Joe Biden som USA's kommende præsident stort set blevet slået fast, selv om den siddende præsident, Donald Trump, endnu ikke har anerkendt nederlaget.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Bortset fra Wisconsin ser det ud til, at alle stater har overholdt tidsfristen.

Det betyder, at Kongressen nu skal godkende de 538 valgmænd, som er blevet fundet i delstaterne.

Når valgmændene er godkendt, skal de samles i deres respektive delstater mandag den 14. december og give deres stemmer på henholdsvis præsident og vicepræsident.

Ifølge loven skal dette altid ske den første mandag efter den anden onsdag i december.

Ifølge AP er det forventet, at Biden får tildelt 306 valgmænd, mens Trump får tildelt 232. For at vinde valget kræver det over 270 valgmænd.

Der står dog intet i USA's forfatning om, at valgmænd skal stemme på den kandidat, der fik flest stemmer i deres hjemstat.

Nogle stater har lovgivet på området, men der er historisk set eksempler på såkaldte troløse valgmænd, der har stemt på en anden kandidat.

/ritzau/