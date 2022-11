Lyt til artiklen

Præsident Joe Biden har været en afgørende faktor i at sikre Vestens sammenhold mod Rusland i Ukraine. USA har også leveret cirka 18 milliarder dollar i støtte til til regeringen i Kyiv.

Denne afgørende støtte kan dog være på vej væk, hvis midtvejsvalget går som nogle eksperter forudser.

»Husk på, at det er Repræsentanternes Hus, der fremsætter nye lovforslag. Jeg er helt overbevist om, at Demokraterne taber Huset i aften, og måske taber de også Senatet,« siger Raul Mas Canos, økonom og radiovært i Miami, til B.T.

»Der er en gruppe blandt de republikanske politikere, der forventes at komme ind i Kongressen, der ikke er modstandere af Ukraines indsats, men som stiller spørgsmål til, om USA kan blive ved med at betale indsatsen på den måde, vi har gjort indtil nu,« siger Raul Mas Canosas.

Hvis de Republikanerne, der er opstillet under Trumps America First-parole, vinder både Repræsentanternes Hus og Senatet, så vil det gøre Joe Biden til en såkaldt lame luck, der ikke har beføjelser til at gennemføre ny politik. Men det kan også vanskeliggøre den forsatte støtte til krigen i Ukraine.

»De republikanske forbehold handler næsten udelukkende om penge. Vi har vores egne meget store problemer i USA. Der er dele af Det Republikanske Parti, hvor man tænker, at det her ikke kan blive ved. Jeg tror, at man vil forsøge at presse parterne til at indgå en fredsaftale, fordi fokus vil rette sig mod den enorme gæld i USA,« siger Raul Mas Canosa til B.T. i Miami.