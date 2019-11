Konservativ kandidat var spået fremgang. Nu må der en fintælling til for at afgøre præsidentvalget i Uruguay.

Anden runde af præsidentvalget i Uruguay er for tæt til umiddelbart at erklære en vinder.

Det meddeler valgdomstolen i det sydamerikanske land natten til mandag dansk tid.

Meldingen betyder, at der ikke ventes et resultat før om et par dage på grund af en fintælling.

Valgstedsmålingerne indikerede ellers tidligere, at konservative Luis Lacalle Pou nærmede sig præsidentposten med en smal føring over sin nærmeste rival, Daniel Martinez fra den venstreorienterede koalition Bred Front.

Bred Front har siddet på magten i Uruguay i omkring 15 år.

Ved dette valg står koalitionen over for en konservativ fløj, der af flere er blevet spået til at være på vej frem igen.

Lacalle Pou, leder af Nationalpartiet, halsede ganske vist efter Martinez i sidste måneds første valgrunde. Her opnåede ingen af de to de nødvendige stemmer for at erklære sig som vinder.

Men ved parlamentsvalget, som blev afholdt samtidig med første valgrunde, skaffede et samarbejde med flere højreorienterede partier Lacalle Pou og Nationalpartiet et flertal i landets lovgivende forsamling.

Samtidig gav valget ham et ordentligt skub fremad på vej mod anden valgrunde.

Meningsmålinger har således på forhånd givet konservative Lacalle Pou en føring på mellem seks og otte procentpoint. Men nu står det til at blive væsentligt mere tæt.

Præsidenten i Uruguay er både landets statsoverhoved samt regeringschef. Vedkommende vælges for fem år ad gangen og kan ikke stille op igen umiddelbart efter sin regeringsperiode.

Den afgående præsident fra Bred Front hedder Tabaré Vazquez.

Uruguay har længe været regnet som en fredelig og stabil del af en ofte uropræget region.

Men det seneste år har der været en markant stigning i visse typer af vold og kriminalitet.

/ritzau/AFP