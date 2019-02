Mange vælgere har ikke tid eller råd til at tage til stemmelokaler ved et præsidentvalg, der kan blive tæt.

Lyden af skud var med til at åbne lørdagens forsinkede valg i Nigeria, hvor præsident Muhammadu Buhari forsøger at blive valgt til endnu en embedsperiode.

Skuddene kunne høres i Maiduguiri, der er hovedby i delstaten Borno. Politiet meddeler, at de blev affyret af "sikkerhedsgrunde" - det skulle være en styrkeopvisning, som skulle afskrække militante fra gruppen Boko Haram.

Bragene så imidlertid mere ud til at have afskrækket vælgere. Myndighederne måtte berolige paniske indbyggere, og ved valgstederne var køerne til at overskue.

Lyden af skud kunne også høres i dele af Port Harcourt i den urolige, sydlige del af Nigeria. Her er militæret i højere grad til stede end ved tidligere valg.

Sikkerheden er en af de faktorer, der kan holde vælgerne fra at stemme. I Borno-delstaten har Boko Haram truet med angreb.

Valget i Nigeria skulle have fundet sted for en uge siden, men det blev udskudt af valgkommissionen. Begrundelsen var, at der var "logistiske udfordringer", og at stemmesedler ikke var kommet ud i alle distrikter.

Mange nigerianere siger, at de ikke har råd eller tid til endnu en gang at rejse til den valgkreds, hvor de er registreret.

- Jeg har ikke gejsten, tiden eller ressourcerne, siger en vælger, Patience Okoro fra byen Agbor i det sydlige Nigeria.

- Det er ikke min bror, der stiller op. Så hvorfor skulle jeg slå mig selv ihjel eller spilde min tid?

I den anden ende af landet, i byen Yola i det nordøstlige Nigeria, var en valgobservatør overrasket over at se et begrænset fremmøde på omkring 100 vælgere, der stod i kø lørdag morgen.

- Jeg havde forventet et kæmpestort fremmøde, siger valgobservatøren, der ikke ønsker sit navn frem.

Meningsmålinger har vist, at kampen om præsidentposten bliver meget tæt.

Den primære modstander til præsident Muhammadu Buhari er forretningsmand og tidligere vicepræsident Atiku Abubakar, men over 70 kandidater er at finde på lørdagens stemmeseddel.

Udskydelsen kan komme Buhari til gode, mener iagttagere. Desuden kan den skade valgets troværdighed.

- Udskydelsen sår tvivl om valgkommissionens neutralitet, så medmindre Atiku bliver erklæret som vinder, vil mange stadig tro, at kommissionen har arbejdet sammen med regeringen om at holde ham ude, siger Jideofor Adibe, der er lektor i samfundsvidenskab ved Nasarawa State University.

To af valgets store spørgsmål er økonomien og den hastige befolkningstilvækst.

Desuden er korruption et varmt emne. I det seneste år er Nigeria faldet 12 pladser ned ad Transparency Internationals globale korruptionsindeks og ligger nu på plads nummer 148.

/ritzau/AP