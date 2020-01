Foreløbige resultater tyder på, at Peru får en fragmenteret kongres uden noget klart flertal til nogen sider.

Peruanerne har stemt en splittet samling politikere ind i kongressen.

Det viser den foreløbige optælling efter søndagens valg i Peru. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

De foreløbige resultater tyder på, at Peru får en dybt fragmenteret kongres uden noget klart flertal til at tage lederskabet.

Magten ser ud til at blive fordelt mellem ti partier, hvor et centrum-højreparti løber med de fleste af sæderne.

Resultatet tegner til at være et hårdt slag for landets yderste højrefløj.

I september valgte præsident Martin Vizcarra at opløse parlamentet for at modarbejde hans anti-korruptions dagsorden.

Flere korruptionsskandaler kan muligvis føre til et parlament, der er villigt til at indføre præsidentens ønskede lovgivning på området.

21 partier kæmpede søndag om magten i Peru, hvor heller ingen af partierne i meningsmålingerne formåede at samle tocifret procent af støtten fra vælgerne.

/ritzau/