Præsidentvalget i Senegal er blevet udskudt fra februar til december. Det har vakt vrede og protester.

Parlamentet i Senegal har mandag stemt for at udskyde præsidentvalget i det vestafrikanske land til 15. december i år.

Beslutningen kommer, efter at valget, der skulle afholdes 25. februar, lørdag blev udskudt på ubestemt tid.

Præsident Macky Sall forklarede udskydelsen med, at det skyldes problemer med kandidatlisten.

Det har vakt vrede i flere dele af oppositionen og i borgerretsgrupper.

Oppositionen forsøgte i sidste øjeblik forgæves at blokere for mandagens afstemning om valgdatoen ved at gå ind på podiet bag talerstolen i parlamentet og nægte at forlade det.

På den måde kunne afstemningen ikke afholdes.

- Det, I gør, er ikke demokratisk. Det er ikke republikansk, lød det i parlamentet fra en af demonstranterne, parlamentsmedlemmet Guy Marius, som var iklædt et skærf i farverne af det senegalesiske flag.

Formanden for Repræsentanternes Hus trak sig efter protesten fra kammeret, men senere på dagen lykkedes det at afholde afstemningen.

Tidligere på dagen måtte sikkerhedsstyrker opløse en demonstration uden for parlamentet.

Der var søndag demonstrationer og protester i Senegals hovedstad, Dakar, hvor sikkerhedsstyrker brugte tåregas for at forsøge at genoprette roen.

Også flere politikere var søndag på gaden.

Præsidentkandidaten Daouda Ndiaye skrev på sociale medier, at han blev angrebet af politiet, mens præsidentkandidaten Anta Babacar Ngom ifølge sin kampagnechef blev anholdt.

Også tidligere premierminister Aminata Toure har på sociale medier hævdet, at hun er blevet tilbageholdt.

Sall har været præsident i to embedsperioder, hvilket ifølge forfatningen er det maksimalt tilladte, og stiller ikke op til genvalg. Han anklages dog for ad omveje at forlænge sin embedsperiode ved at udskyde valget.

Mindst tre af de 20 præsidentkandidater har forsøgt at gå rettens vej for at stoppe udskydelsen.

Senegal har aldrig tidligere udsat et præsidentvalg.

Frankrig, der var kolonimagt i Senegal fra 1895 til 1960, opfordrede efter udsættelsen til, at usikkerheden om præsidentvalget bør slutte så hurtigt som muligt. Den Afrikanske Union, USA og EU ønsker også et snarligt valg.

