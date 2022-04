Kapløbet mellem Emmanuel Macron og Marine Le Pen spidser til.

For bare en måned siden så Macron ud til at vinde valget overlegent, men nu har det taget en voldsom drejning.

Den seneste meningsmåling slår nemlig fast, at Macrons føring næsten er forduftet.

Le Pen står til at vinde med 49 procent af stemmerne mod 51 procent hos Macron. Der er dermed kun en forskel på to procentpoint.

»Macron var for bare en måned siden helt unåelig. Han var stukket så langt af, at det nærmest var ligegyldigt at have et valg. Men nu er det hende, der har momentum,« fortæller B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg og fortsætter:

»Der er lagt op til ballade og 'revolution'. Hvis nogen på en måned kan hente så mange procent, som Le Pen har hentet, så kan hun også hente flere.«

Og ifølge Jakob Illeborg hænger det tætte kapløb sammen med folkets skuffelse over Macron.

»Frankrig har en indre vrede i sig, og da Macron kom til, var det med løftet om at gøre op med det gamle Frankrig og få skabt et nyt. Men det har været svært for Macron, og derfor er der også meget stor skuffelse over Macron.«

Illeborg spår derfor også om en lav stemmeprocent.

»Uden at skulle spå for meget om det, så er der en stemning af apati. Man kan være i tvivl om, om der overhovedet er valgkamp, fordi det virker til, at folk ikke går så meget op i det.«

Hvis Marine Le Pen skulle komme til magten, frygter Illeborg for det man kan kalde for en ny 'revolution', der kan ende som en skrækhistorie for alle, der bekymrer sig om Frankrigs eller Europas velfærd.

»Når folk ikke går ikke gider gå op i deres demokrati, så er der mulighed for revolutioner. Det er jo ikke fordi, hun har tænkt sig at brænde paladset ned, men vi taler om en helt anden politisk overbevisning, end der har været,« fortæller han og fortsætter:

»Det er en kvinde, som har været relativt rosende overfor Putin og på mange måder været venner med ham. Så det vil være en europæisk revolution, hvis hun kommer til og en farlig en for EUs fremtid,« slår Illeborg fast.

Le Pen er nemlig på alle måder EU-skeptisk og ønsker, at Frankrig skal bidrage mindre, ligesom hun er indvandrerfjendsk.

Men trods hendes højreorienterede politik har hendes strategi denne gang været at virke mere midtsøgende, hvor hun har fokuseret på de mere nære emner om eksempelvis pensionsreformen.

Men man skal ikke lade sig narre af hendes meget højreorienterede politiske overbevisning.

»Hun er datter af faren, der startede partiet, som var hardcore højreorienteret og indvandrer- og islamfjendsk. Det er stadig tilfældet ifølge Macron. 'Lige nu er hun en ulv i fåreklæder. I skal ikke tro på det, hun siger. Hun er stadig gode gamle Marine Le Pen, og det er full on højrenationalisme' har Macron sagt,« fortæller Jakob Illeborg.