Storbritanniens valgkommission har formelt åbnet en undersøgelse af, hvordan en større renovering af premierminister Boris Johnsons ministerbolig i Downing Street er finansieret.

Der er mistanke om, at der kan være begået en lovovertrædelse, meddeler kommissionen onsdag.

- Der er rimeligt grundlag for at mistænke, at en overtrædelse eller overtrædelser kan have fundet sted.

- Vi vil derfor fortsætte dette arbejde som en formel undersøgelse for at afklare, om dette er tilfældet, hedder det.

Ifølge kommissionen har den været i kontakt med premierministerens konservative parti om sagen siden marts.

Undersøgelsen skal fastslå, om transaktioner relateret til renoveringen lever op til reglerne.

Johnsons talskvinde blev sidste måned spurgt til renoveringen, der angiveligt har kostet 200.000 pund - cirka 1,7 millioner kroner. Her sagde hun, at alle donationer, gaver og goder var korrekt deklareret.

Premierministeren har hvert år 30.000 pund - godt 250.000 kroner - til rådighed til at vedligeholde og indrette boligen. De 30.000 pund kommer fra skatteyderne. Alt derudover skal betales af premierministerens egen lomme.

Britiske ministre har fastslået, at Boris Johnson selv har betalt for renoveringen. Men det er uklart, hvornår han har betalt. Og det står heller ikke klart, om udgifterne oprindeligt blev finansieret via et lån af en art.

I så fald skulle Johnson ifølge reglerne have deklareret det.

/ritzau/Reuters