Den Europæiske Revisionsret finder færre fejloverførsler, og den vil fremover øge fokus på EU-penges effekt.

Bruxelles. Penge fra EU-kasser lander i stadigt højere grad hos de modtagere, som de er tiltænkt, konstaterer Den Europæiske Revisionsret (ECA) i en årsrapport.

- Det er det helt overordnede og positive budskab, siger Bettina Jakobsen, som er Danmarks repræsentant ved retten.

Med årsrapporten understreger retten i Luxembourg, hvorfra uddeling af EU-midler granskes, at man er ved at skifte både praksis og fokus. Hvad angår det sidste, vil revisorerne i højere grad se på effekten af skattekronerne.

- Vi skal huske på, at det dybest set er skatteborgernes penge, vi forvalter. Det er nu engang mere spændende at læse om, at de penge, der er givet ud, har medført resultater, end blot at læse om korrekt udbetaling, siger Bettina Jakobsen.

Derfor fokuserer retten nu i særrapporter på alt fra grænsekontrol over dyrevelfærd til luftforurening.

Den danske ECA-revisor efterlyser, at Europa-Kommissionen bliver bedre til opstille indikatorer, så man lettere kan måle på resultaterne.

- Vi forsøger at vælge nogle emner, der afspejler politikområder, der også har betydning for borgerne, siger Bettina Jakobsen.

Årsrapporten viser, at 2,4 procent af udbetalingerne fra EU sidste år var behæftet med fejl - ikke svig eller bedrag. Dermed er forekomsten af det, som retten kalder uregelmæssigheder, faldet de seneste år.

I 2015 var den 3,8 procent, mens den var 3,1 procent i 2016.

I Danmark har man i fem konkrete kontroller ikke fundet fejl. Men ellers går rapporten ikke i dybden med uberettigede udbetalinger fordelt på EU-medlemslande.

ECA lægger desuden op til et skifte i praksis for revisionen. Retten vil, i stedet for at indhente beviser på egen hånd og revidere disse, støtte sig til oplysninger, som medlemslandene og EU-Kommissionen, der står for den første kontrol, leverer.

Er der en fare ved at gå bort fra stikprøver og egen indhentning af beviser? "Jo måske", svarer den danske revisor, som dog mener, at man fortsat af og til vil indhente beviser på den måde, man hidtil har gjort.

- Men nu er vi i den situation, hvor der er opbygget helt nye kontrolsystemer, der rapporterer oplysninger ind. Vi er nødt til at se på, hvilke oplysninger der kommer flydende via de kanaler. Så vi kan sige, at vi lægger vores indsats på de rigtige områder, siger Bettina Jakobsen.

Det vil frigøre ressourcer, at retten ikke skal trække stikprøver ud. Og hvis kommissionen har konstateret en høj rate af fejl, så kan revisorerne sætte fokus på det specifikke område.

