International organisation har målt spor efter klor, men kan ikke sige, hvem der brugte det forbudte våben.

Amsterdam. Organisationen til forbud mod kemiske våben, OPCW, siger, at der sandsynligvis blev brugt klorgas under et angreb i februar mod den syriske provins Idlib.

OPCW fastslår ikke, hvilken part i krigen der anvendte det forbudte våben.

Men organisationens laboratorium har kunnet måle spor efter klor.

/ritzau/Reuters