Offentlige anklagere undersøger over 1000 sager, hvor politi ifølge institut blandt andet anklages for tortur.

Chiles uafhængige menneskerettighedsinstitut vil klage over politibetjentes angivelige medvirken til manddrab.

Anklagen lyder, at betjentene forhindrede ambulancereddere i at nå frem til en person, der fik et hjertetilfælde midt under en demonstration fredag.

Ved at anvende tåregas og skyde med gummikugler samt vandkanoner gjorde betjentene det umuligt for redderne at behandle den 29-årige Abel Acuna.

Personen døde kort efter episoden på et hospital i Santiago.

Både ambulancen og redderne blev ramt af projektiler, da de forsøgte at redde Acuna, lyder det fra instituttet.

Sagen bliver en del af en bunke på over 1000 andre sager, som for tiden bliver undersøgt af offentlige anklagere i Chile.

Anklagerne mod sikkerhedsstyrkerne lyder på alt fra seksuelle overgreb til tortur. De er blevet mangedoblet i løbet af de seneste uger med protester.

Uroen i Chile begyndte den 18. oktober som protester mod prisstigninger på metrobilletter i myldretiden.

Det har siden udviklet sig til en bredere protest mod den politiske status quo, høje leveomkostninger og et ønske om et bedre sundheds- og skolevæsen i landet, der ellers regnes blandt Sydamerikas mere velstående.

Afbrændinger, plyndringer og konfrontationer mellem demonstranter og politi har således præget Chile de seneste uger.

Sergio Micco, direktør for Chiles menneskerettighedsinstitut, kalder lørdag sagen særdeles alvorlig.

Han tilføjer, at der er tale om den sjette sag, hvor politiet har forhindret redderes arbejde, siden demonstrationerne begyndte.

- Der er ikke tale om en isoleret hændelse, siger Micco.

Chiles politi har ikke umiddelbart ønsket at kommentere. Det har tidligere meddelt, at betjentene følger reglerne og er ordentligt oplært i kontrol af optøjer.

Som svar på de seneste ugers vedvarende protester meddelte den chilenske regering og opposition fredag, at man i april vil afholde folkeafstemning om en ny forfatning.

/ritzau/Reuters