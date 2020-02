Det evige vokseværk hos søgemaskinen Googles moderselskab, Alphabet, tabte fart i 2019.

Vokseværket hos Googles moderselskab, Alphabet, tabte tempo i 2019. Det viser koncernens regnskab for året, som blev præsenteret mandag aften dansk tid.

Hvor omsætningen fra 2017 til 2018 voksede med 23 procent, er den fra 2018 til 2019 blevet 18 procent større.

Alphabets omsætning var i 2019 på det, der svarer til 1094 milliarder kroner. Af det blev et beløb svarende til 230 milliarder kroner til et overskud på bundlinjen.

Opbremsningen i væksten hos Alphabet var blandt andet mærkbart i årets sidste kvartal, der blev det svageste fjerde kvartal i fem år ifølge nyhedsbureauet Reuters.

I årets regnskab er der åbnet op for de mange arme, der udgør Alphabets forretning. Ud over Googles søgemaskine vil mange måske også kende Alphabet-tjenester såsom videohjemmesiden YouTube og styresystemet Android.

Men der hvor Google og dermed Alphabet virkelig henter sine indtægter er på onlinereklamer.

Af de 1094 milliarder kroner, der blev omsat for i hele Alphabet-koncernen, kom 905 milliarder af det fra salg af reklamer i en eller anden form.

Det vil sige som eksempelvis en af de reklamefilm, der spiller foran eller under en video på YouTube. Det kan også være en såkaldt bannerannonce på hjemmeside.

Uanset hvilken slags reklame, der er tale om, kan Google takket være sine tjenester målrette reklamerne til brugerne baseret på de søgninger, der foretages, og de YouTube-videoer, brugerne har set.

Topchefen for både Alphabet og Google, Sundar Pichai, hæfter sig i sine bemærkninger til regnskabet ikke så meget ved vækstens aftagende tempo. I stedet peger han på de investeringer, som Alphabet har gjort.

Han peger blandt andet på, at Alphabet satser stort på såkaldt dyb læring (Deep Learning på engelsk).

Det er en form for kunstig intelligens, hvor man forsøger at imitere menneskets evne til at genkende mønstre og træffe beslutninger herfra.

Ifølge Pichai har de investeringer givet en "stærk base for fremtidig vækst og nye muligheder på tværs af Alphabet".

/ritzau/