Det er fuldt forståeligt, hvis Storbritanniens premierminister Rishi Sunak lige nu har lidt svært ved at sove om natten.

En større meningsmåling foretaget af YouGov på vegne af avisen Telegraph viser nemlig, at regeringspartiet de Konservative, hvor Sunak står i spidsen, står til den laveste tilslutning i 118 år.

Havde undersøgelsen været et valgresultatet, ville det nemlig have betydet det største sammenbrud i støtten til et regeringsparti siden 1906, skriver Telegraph.

I alt er 14.000 personer er blevet spurgt, hvilket endda er langt flere end normalt.

Helt konkret ville oppositionspartiet Labour have sikret sig 385 pladser i parlamentet, mens De konservative kun ville få 169 mandater, hvis målingen var et valg.

Og det er altså det største nederlag til et regeringsparti i Storbritannien i over 100 år.

Det er især slemt for Sunak, da han har sagt, at han forventer, at der vil blive afholdt valg i Storbritannien i anden halvdel af 2024.