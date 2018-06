Men hele Danmark tørster efter vand, og landmændene går en frygtelig sæson i møde, så er vandmanglen i Indien så stor, at man faktisk dræber for vandet.

Gennem den lange sommer i hovedstaden New Delhi, fravælger titusinder af indbyggere det daglige bad og tøjvasken på grund af manglen på vand.

Nogle steder har det endda ført til slagsmål, og i tre tilfælde er nogle døde af det.

Indbyggere kæmper for vandet fra tankvognen i New Delhi. Foto: ADNAN ABIDI

Indien står overfor den værste vandkrise i historien, og millioner af liv kan være på spil, fastslår en tænketank, der har premierminister Narenda Modi ved roret.

»Vi bliver nødt til at ændre vores politik for at tackle denne krise, ellers bliver den så alvorlig, at vores bruttonationalprodukt vil falde med 6 procent igennem et årti.« Det fortæller Avinash Mishra, der er rådgiver for tænketanken til nyhedsbureauet Reuters.

Næsten alle dele af den indiske økonomi har behov for vand. Specielt landbruget, som ernærer totredjedele af landets 1,3 milliarder indbyggere.

Der udbryder næsten dagligt slagsmål i nogle af Delhis områder, når regeringens vandtankvogne ankommer og folk samles med dåser og spande.

Sushila Devi, hvis mand og søn mistede livet efter et slagsmå med deres naboer om vandet i marts måned, sidder ved sit hus i Delhi-forstaden. Foto: ADNAN ABIDI

Ved et sådant slagsmål i Wazirpur i det nordvestlige Delhi, døde Lal Bahadur på 60 år i et slagsmål med sine naboer om retten til vand. Hans 18-årige søn, Rahul, som fik alvorlige skader i slagsmålet, døde på hospitalet efter en måned.

Et sådant slagsmål er meget normalt, fordi en enkelt tankvogn med vand om dagen, er som en dråbe i oceanet. Det forslår så lidt, siger en politimand, der er involveret i efterforskningen i Bahadurs død.

Han vil ikke identificeres, fordi han ikke har lov til at udtale sig.

»Jeg mistede min mand og min søn for noget så basalt som vand,« siger Sushila Devi, Bahadurs kone med tårer i øjnene. »De skyldige går foreløbig fri på en kaution, og jeg har ikke midlerne til at bringe sagen videre.«

Senere på denne måned (juni) blev den 45-årige Kishan Bhadana dræbt af et skud i Sangam Vihar. Han var bror til en lokal politiker og det var et skænderi om hvor en lokal rørledning skulle lægges, der kostede ham livet.