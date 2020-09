I omegnen af 200 sjældne bøger blev i 2017 stjålet fra et varehus i London. Nu er de fundet mere end 2.300 kilometer væk fra den engelske hovedstad.

Nærmere bestemt er bøgerne blevet fundet i den rumænske by Neamț i det nordlige Rumænien.

Det oplyser Metropolitan Police i en pressemeddelelse.

Samlingen indeholder blandt andet sjældne bøger og førsteudgaver skrevet af Galileo, Dante og Isaac Newton. Skitser malet af spanske Francisco de Goya er også blandt samlingen, der samlet har en værdi af 2,5 millioner pund – mere end 20 millioner kroner.

Værkerne stammer fra mellem det 17. og 18. århundrede.

»Bøgerne er ekstremt værdifulde. Men vigtigere er, at de er uerstattelige og har en stor betydning for international kulturarv,« udtaler Andy Durham, politiinspektør hos Metropolitan Police, i pressemeddelelsen.

Men hvorfor blev samlingen, som af politiet kaldes en kulturskat, fundet i Rumænien?

Forbrydelsen blev begået tilbage i januar 2017. Bøgerne blev midlertidig opbevaret i et varehus i London, inden de efter planen skulle sendes videre til en særlig bogudstilling i Las Vegas i USA.

Så langt nåede de dog ikke. De dengang ukendte gerningsmænd brød brød ind i varehuset gennem taget, slyngede sig ned via reb, undgik sensorerne og benyttede herefter i alt 16 tasker til at tage bøgerne med sig.

Efterforskningen konkluderede, at det var en kriminel gruppe fra Rumænien. Selvsamme gruppe er dømt for lignende forbrydelser i Storbritannien.

Gruppen holder til i det østlige Rumænien, hvorfor det britiske politi i samarbejde med det rumænske politi tog til Rumænien i bestræbelserne på at finde kulturskatten.

16. september lykkedes det så for politiinstanserne. Samlingen blev fundet begravet og indpakket under et gulv, skriver Metropolitan Police.

I alt er 13 mænd sigtet for at begået tyveriet. 12 af disse har erkendt sig skyldige og skal derfor for retten mandag 28. september.

Det 13. og sidste medlem af gruppen har angiveligt nægtet at være en del af tyveri, men er fortsat sigtet. Vedkommende skal derfor først for retten i begyndelsen af 2021.

Og kulturskatten? Den er for nu blevet overflyttet til museet Museo del Mar nær Alicante i Spanien. Hvor længe, den skal være her, melder historien ikke noget om for nuværende.