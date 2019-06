Mandskab, som skulle rydde op efter stormvejr, bemærkede en lugt af kemikalier og tilkaldte politiet.

Et træ, der blev revet op med rode under et voldsomt uvejr i Holland, har ført til opdagelsen af et af landets største kokainlaboratorier. Det meddeler politiet i Haag ifølge AFP.

Mandskab, som skulle rydde op efter stormvejret torsdag, bemærkede en lugt af kemikalier og blev nysgerrige, hvilket fik dem til at undersøge et skur på et nærliggende landbrug i den sydlige landsby Oud-Vossenmeer.

- Politi blev tilkaldt, og agenter fandt et kokain-laboratorium i skuret. Der er tale om et af de hidtil største laboratorier, som er fundet af myndighederne, oplyser politiet i en presseerklæring.

De hollandske myndigheder har endnu ikke offentliggjort hvor store mængder af kokain, som er blevet beslaglagt. Politiet siger, at det vil tage flere dage at gennemgå laboratoriet.

Der er endnu ikke foretaget nogen anholdelser i sagen.

EU-organer siger i en rapport torsdag, at der gennem de senere år er fundet stadigt renere kokain af myndighederne.

EU's medlemslande beslaglagde i 2017 omkring 140 ton kokain - den største mængde nogensinde. Kokainen har en gennemsnitlig pris på gaden på mellem 55 og 82 euro per gram (mellem 410 og kroner og 610 kroner, siger EU's narkotikaovervågning, Emcdda.

Ifølge rapporten fra EU-organet er kokain i dag det mest tilgængelige narkotika på kontinentet.

Emcdda, som har hovedkvarter i Lissabon i Portugal, siger, at der er fundet "kokaincentre, som tager imod telefonordrer, og som har særlige sendebud, der opererer i forskellige netværk.

Til trods for den tiltagende udbredelse af kokain er cannabis stadig det mest anvendte forbudte rusmiddel i Europa.

/ritzau/AFP