Det var voldsomme scener kort tid efter, da politiet i Idaho klokken 13.38 lørdag fik et opkald fra en yderst bekymret borger.

For ikke langt fra et pride-event i byen Coeur d'Alene væltede en stor gruppe mænd iklædt matchende tøj, hvide masker og solbriller, der dækkede ansigtet, ud af en stor vogn.

Flere af de matchende personer var også klædt til kamp med skudsikre veste og benskinner. Alle stod i en flyttevogn, hvor der desuden blev fundet yderligere kampudstyr samt mindst en røggranat.

Svært bevæbnet politi og indsatsstyrker anholdt 31 personer fra gruppen Patriot Front, der hvor flyttevognen blev stoppet, og den hændelse har fået flere til at sende dødstrusler til de pågældende betjente.

Det skriver NBC News.

Coeur d'Alenes politichef, Lee White, talte med pressen mandag og sagde, at hans afdeling har modtaget omkring 149 opkald i kølvandet på anholdelserne på personerne fra Patriot Front.

Han sagde, at omkring 50 procent af opkaldene har været ros fra lokalsamfundet, som oplyser deres navne og udtrykker stolthed over afdelingen.

Patriot Front-medlemmerne var dækket helt til. Foto: KXLY Vis mere Patriot Front-medlemmerne var dækket helt til. Foto: KXLY

»Og de andre 50 procent – som er fuldstændig anonyme og ikke ønsker andet end at skrige og råbe ad os og bruge nogle virkeligt udvalgte ord – kommer med dødstrusler mod mig selv og andre medlemmer af politiafdelingen, blot for at vi udfører vores arbejde,« sagde White.

Betjentene har også modtaget trusler om doxxing, en praksis, hvor nogen offentliggør personlige oplysninger såsom telefonnumre eller adresser online, sagde White. Størstedelen af ​​truslerne, der bliver fremsat, ser ud til at komme fra områder uden for Coeur d'Alene-distriktet, oplyser chefen.

Allerede inden ansigtsmaskerne blev fjernet, stod det klart, at der var tale om en opsigtsvækkende anholdelse.

Men da det begyndte at gå op for politiet i Coeur d'Alene, hvilken gruppering de havde fået fat i, gik situationens alvor først rigtig op for betjentene.

Thomas Ryan Rousseau, grundlæggeren af Patriot Front, efter anholdelsen i Idaho lørdag. Foto: KOOTENAI COUNTY SHERIFF'S OFFICE Vis mere Thomas Ryan Rousseau, grundlæggeren af Patriot Front, efter anholdelsen i Idaho lørdag. Foto: KOOTENAI COUNTY SHERIFF'S OFFICE

Blandt de anholdte var nemlig en blot 23-årig mand med langt hår og et markant skæg.

Hans navn er Thomas Ryan Rousseau, som siden 2017 har været kendt som leder af den stærkt nationalistiske og højreorienterede gruppe Patriot Front.

Gruppen har sin udløber i en demonstration i Charlottesville, Virginia, i 2017.

Her mødte hundredvis af unge hvide nynazister og nationalister op for at demonstrere med fakler. Siden udviklede en moddemonstration sig dødeligt, da en hvid nationalist i en bil kørte ind i en menneskemængde.