De amerikanske præsidentkandidater skal diskutere corona, race og økonomi i første tv-debat natten til onsdag.

Natten til onsdag skal de amerikanske præsidentkandidater Donald Trump og Joe Biden for første gang krydse klinger i en tv-debat frem mod valget 3. november.

På forhånd har debattens moderator, Chris Wallace fra tv-stationen Fox News, oplyst, hvilke emner der skal debatteres i et kvarter hver.

Og ifølge Frederik Hjorth, der som adjunkt på og ph.d. fra Københavns Universitet forsker i vælgeradfærd, vil de forskellige emner præsentere præsident Trump for både gunstigt og mere udfordrende terræn.

Det baserer han på, hvad de forskellige meningsmålinger i USA har vist, når vælgerne bliver spurgt til, hvad de tænker om specifikke emner.

Et af de seks emner bliver corona-epidemien, og her kan Trump ifølge Frederik Hjorth få svært ved at gå i flæsket på sin modkandidat.

- Normalt forlader vælgerne sig på de politiske partiers varemærker, når de skal vurdere kandidater - altså hvad kandidaternes partier associerer sig med, siger han.

- Det kan man jo ikke med corona, som Demokraterne jo ikke har håndteret i regering. Og derfor forlader vælgerne sig mest på deres opfattelse af Donald Trumps håndtering, som generelt er negativt.

- Det er alt andet lige gunstigt for Joe Biden, når debatten handler om corona, for det sætter Donald Trump i defensiven.

Derudover skal de to kandidater også diskutere spørgsmål om raceforhold og den ledige plads i USA's Højesteret.

Her er der ifølge Frederik Hjorth tale om emner, hvor de amerikanske vælgere i langt højere grad har lag sig fast på en mening. Og det kommer debatten ikke til at ændre på, vurderer vælgerforskeren.

Han peger dog på, at diskussionen om Højesteret kan hjælpe Trump, fordi den i høj grad samler de republikanske vælgere.

- I særdeleshed religiøse vælgere, som ellers ikke kan se sig selv i Donald Trump, kan blive mindet om, at Donald Trump - modsat Joe Biden - vil prioritere at nominere en højesteretsdommer, som vil arbejde for at gøre det sværere at få adgang til abort, siger Frederik Hjorth.

Der er også et punkt på dagsordnen i aften, hvor præsidenten ifølge Frederik Hjorth kommer til at stå med de stærkeste kort på hånden.

- Hvis vi glemmer corona for en stund, så nyder Donald Trump ret stort tillid på økonomiske spørgsmål, siger han.

- Han har indtil corona været præsident under et økonomisk opsving. Og Republikanerne nyder mere tillid hos amerikanerne, når det kommer til at skabe fremgang og vækst.

Debatten begynder klokken tre dansk tid og er sat til at vare 90 minutter.

/ritzau/