Sydkoreas vælgere stemmer onsdag om 300 pladser til landets parlament under strenge krav om hygiejne.

Midt i coronakrisen afholder Sydkorea onsdag et parlamentsvalg som ingen andre.

Vælgere skal bære masker og holde en afstand på minimum en meter, når de stemmer. De skal have taget deres temperaturer, disinficeret hænderne og benytte plastikhandsker.

Først da får vælgerne udleveret en stemmeseddel og får lov til at træde ind i stemmeboksene.

Det er blot nogle af de tiltag, som Sydkoreas myndigheder har foretaget i forbindelse med afholdelsen af valget til landets parlament, skriver det britiske medie BBC.

Her skal der stemmes om 300 pladser i Sydkoreas parlament. 35 partier har registreret kandidater, men den primære kamp bliver mellem det nuværende regeringsparti, demokratiske Minjoo, og det største oppositionsparti, det konservative Forenede Fremtidsparti.

Regeringens håndtering af coronakrisen har domineret alle valgdebatter op til valget.

Landet har klokken 05.00 onsdag dansk tid registreret lidt over 10.500 smittetilfælde og 222 døde, viser tal fra Johns Hopkins University. Det er færre døde end for eksempel Danmark, til trods for at der bor over 51 millioner indbyggere i landet.

Det lille antal døde har givet regeringspartiet med præsident Moon Jae-in i spidsen en fremgang i meningsmålingerne op til valget.

Parlamentsvalget bliver set på som et springbræt for at teste kandidaterne frem mod præsidentvalget i Sydkorea i 2022.

Flere kritikere har ifølge BBC peget på, at valget midt i coronakrisen bliver et kaos. For at forhindre det har landet indsat over en halv million valgmedarbejdere.

Over 11 millioner vælgere - omkring 26 procent af landets indbyggere - har stemt på forhånd.

- At stemme er noget, vi skal gøre, siger en anonym vælger i Sydkoreas hovedstad, Seoul, til BBC.

Hun tilføjer, at selv om det er besværligt med plastikhandsker, gør det hende mere sikker.

Landet har ifølge BBC aldrig udskudt et valg. Heller ikke under Korea-krigen i 1952.

Myndighederne har besluttet, at hvis en vælger har en temperatur over 37,5 grader, skal den isoleres fra andre vælgere, men stadig stemme.

Personer, der er under behandling for coronavirus, har kunnet stemme på forhånd.

Den store udfordring for landet bliver at få de 60.000 personer, der er i karantæne, til at stemme.

Flere eksperter frygter, at valget vil få smittetilfældene i landet til at blusse op igen. Men for nu forsøger landet at bevise, at intet skal stå i vejen for et valg.

/ritzau/