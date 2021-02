I alt 16 kandidater kæmper for Ecuadors øverste kontor, når vælgerne søndag skal stemme om ny præsident.

Borgere i Ecuador går søndag til stemmeurnerne for at vælge ny præsident.

Det sker midt i den overhængende krise, som pandemien udgør i det sydamerikanske land, hvor økonomien og sundhedsvæsenet er hårdt ramt.

I alt 16 kandidater kæmper for landets øverste kontor.

De seneste meningsmålinger peger på, at den venstreorienterede tidligere kulturminister Andres Arauz og den konservative bankmand Guillermo Lasso er i spidsen til at dyste om nøglerne til kontoret.

Kandidater har brug for et absolut flertal på mere end 40 procent af stemmerne for at sikre en sejr i første runde og med en føring på ti procentpoint over andenpladsen.

Får ingen af kandidaterne det, vil det kræve en ny afstemningsrunde.

Ecuador befinder sig i en dyb økonomisk krise på grund af faldet i oliepriser og pandemien.

Landets bruttonationalprodukt (bnp) faldt med 11 procent i 2020 og har medført en kraftig stigning i fattigdom og arbejdsløshed.

Den 65-årige Guillermo Lasso står for en liberal økonomisk kurs og vil skabe job og tiltrække udenlandske investorer til landet.

Den 36-årige Andres Arauz ønsker derimod at sætte en stopper for den nedskæringspolitik, som Den Internationale Valutafond (IMF) kræver.

Arauz fungerer som kandidat til koalitionen "Union for Hope" (UNES), der er en samling af venstreorienterede partier, som støtter den tidligere præsident Rafael Correas partiprogrammer.

Mere end 13 millioner ecuadorianere er stemmeberettiget.

Valgstederne åbner søndag morgen lokal tid og lukker igen klokken 17 - svarende til klokken 23 dansk tid.

De første resultater ventes først mandag aften lokal tid.

