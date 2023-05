En kvinde i en gul og blå kjole stillede sig pludselig op på den røde fløjlsbeklædte trappe foran alle blitzlysene.

Der fandt hun en mindre pose frem – og hældte det røde indhold ud over sig selv.

Det skriver nyhedsbureauet AFP ifølge Dagbladet.

Optrinet fandt sted sent søndag forud for premieren på filmen 'Acide' under den igangværende filmfestival i franske Cannes.

Den kvindelige aktivist var iført de ukrainske farver; blå og gul. Foto: Christophe Simon/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Den kvindelige aktivist var iført de ukrainske farver; blå og gul. Foto: Christophe Simon/AFP/Ritzau Scanpix

Mens det tilsyneladende falske blod løb ned over hende, smilede hun.

Derefter blev den kvindelige aktivist – som ikke er navngivet – ført bort fra stedet af nogle af de vagter, der var til stede.

Det formodes, at årsagen til kvindens protest på trappen skal findes i den russiske krig, der fortsat hærger i Ukraine.

Det ukrainske flag består af de samme blå og gule farver, som kvindens kjole gjorde.

Hun blev efterfølgende ført væk fra stedet. Foto: Christophe Simon/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Hun blev efterfølgende ført væk fra stedet. Foto: Christophe Simon/AFP/Ritzau Scanpix

Det er ikke første gang, at aktivister har benyttet den røde løber under filmfestivalen til at demonstrere.

Sidste år løb en næsten helt afklædt kvinde ned ad løberen som protest mod de overgreb, der har fundet sted i Ukraine.

På brystet havde hun påmalet det ukrainske flag og teksten:

»Stop med at voldtage os.«