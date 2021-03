I begyndelsen var der længe tvivl om, hvorvidt billedet kunne være ægte eller måske var blevet manipuleret.

Så afslørede hovedpersonen selv, at den var god nok – og hans forklaring har ikke gjort forargelsen mindre.

Lørdag morgen begyndte et billede af den irske galopprofil og -træner Gordon Elliott at florere på de sociale medier.

På billedet ses han sidde overskrævs på en død hest, der er faldet om på en galopbane.

Mens Gordon Elliott – det har vundet flere prestigefyldte turneringer – sidder oven på hesten, ses han tale i telefon, mens han med sin frie hånd ser ud til at lave et 'v'-tegn til fotografen.

Samtidig med, at billedet (som kan ses længere nede - men det kan virke stødende) spredte sig, steg forargelsen:

»Min umiddelbare reaktion var, at jeg håbede, det var manipuleret,« lød det ifølge norsk TV 2 fra den anerkendte jockey Mick Fritzgerald i tv-programmet 'At The Races', mens bettingselskabet Betfair, der havde Gordon Elliott som ambassadør, resolut fjernede ham fra posten.

Ikke længe efter oplyste de irske galopmyndigheder, at man havde åbnet en efterforskning af sagen:

Oh Gordon Elliott what the hell are you doing here I follow and respect you as one of the best jump trainers and I just hope this is fake because it’s just totally out of order! I’m very disappointed and if it’s true you must get a hefty fine and a ban from racing at Cheltenham pic.twitter.com/JfQHFNmjA8 — Ian Scagnelli (@ianscagnelli) March 1, 2021

»Efterforskningen er undervejs, og den vil blive håndteret så hurtigt som muligt,« lyder det i en udtalelse fra IHRB – Irish Horseracing Regulatory Board – ifølge Sky Sport.

I en udtalelse fra dyreværnsorganisationen Animal Aid faldt fordømmelsen også hurtigt og tungt:

»Dette er det værste billede, jeg nogensinde har set, når det kommer til mangel på respekt over for døde dyr. Det minder om de billeder, som bliver taget af trofæjægere. Det faktum, at det involverer en ledende skikkelse i branchen, øger behovet for at give Elliott livstidsudelukkelse fra sporten,« lyder det ifølge norsk TV 2.

Søndag satte Gordon Elliott selv ord på sagen for første gang, da han på Twitter skrev, at han var bevidst om, at billedet cirkulerede på de sociale medier.

Dagen efter udsendte han en udtalelse med en forklaring – som mange mener ikke gjorde sagen bedre.

»Dette billede blev taget for noget tid siden, og det skete, efter en hest tilsyneladende døde af et hjertestop på banen. Jeg forstår, at det ved første øjekast virker som en afstumpet og et opstillet billede, men det kunne ikke være længere væk fra sandheden,« fortæller han.

Han forklarer videre, at hans første tanke, da hesten døde, var at få den fjernet fra der, hvor den lå.

»Jeg stod over hesten og ønskede at hjælpe med at fjerne den, da jeg – som jeg husker det – modtager et opkald og – uden at tænke over det – sætter mig ned for at svare. Da jeg hørte et råb fra en fra mit hold, gestikulerede jeg, at de skulle vente, indtil jeg var færdig,« forklarer han om billedet.

pic.twitter.com/wGyB3IEbEL — Gordon Elliott (@gelliott_racing) February 28, 2021

Videre forklarer han, at hestenes trivsel og sundhed er noget, han går meget op i, og han beklager hændelsen dybt.

»På nuværende tidspunkt vil jeg gerne understrege, at jeg samarbejder fuldt med den igangværende IHRB-efterforskning,« slutter han.

Hans forklaring af billedet har dog fået flere til at rase, da de ikke mener, at man ved et 'uheld' sætter sig oven på en død hest for at tage imod et opkald:

»Jeg mangler ord. Du troede, det var i orden at sidde på en død hest,« skriver en bruger, mens en anden skriver:

»Helt sikkert, Gordon Elliot. Du satte sig bare ned for at besvare et opkald og poserede triumferende oven på en død hest. Jeg håber, at du aldrig kommer til at arbejde med heste igen.«