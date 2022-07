Lyt til artiklen

I den malaysiske regnskov har ét af WWF’s kameraer fanget noget helt særligt.

En tigermor med fire små unger er nemlig blevet foreviget på kameraet – og det har vakt stor begejstring.

I Malaysia er der færre end 150 vilde tigere tilbage i naturen. Derfor giver billedet håb for, at den triste tilbagegang er vendt.

»Det tyder på, at den målrettede indsats mod krybskytteri og primitive fælder begynder at virke. Tigeren skal være tryg og befinde sig i et sundt habitat for at formere sig. Så der er rigtig gode tegn på, at Malaysia gør fremskridt i forhold til at beskytte den kritisk truede tiger og sikre dens overlevelse,« fortæller Bo Øksnebjerg, der er generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Modsat lande som Indien og Nepal har Malaysia nemlig endnu ikke formået at vende den triste udvikling.

I 1950erne var der flere end 3000 vilde tigere i Malaysia, hvorimod en optælling i 2020 viste, at der var færre end 150 tilbage. Tidligere i år vurderede de malaysiske myndigheder, at tigeren kan være uddød om fem til ti år, hvis ikke udviklingen vendes meget snart.

Det har WWF – blandt andre – sat en massiv indsats ind for at komme til livs, og er i den forbindelse lykkedes med at reducere mængden af fælder i den malaysiske regnskov med hele 94 procent.

Den glædelige nyhed kommer sågar i tigerens år.

I den anledning finder et globalt tigertopmøde sted i september, hvor 13 lande, som traditionelt er hjemsted for tigeren, vil mødes og diskutere tiltag, der skal få tigerpopulationen tilbage på rette spor.

Et sådant topmøde fandt senest sted i 2010, hvor den globale population af tigere befandt sig på et historisk lavpunkt.

Dengang blev det estimeret, at der kun var 3200 vilde tigere tilbage i naturen.

Af den grund satte man et mål om at fordoble tigerpopulationen inden 2022. Målet er ikke nået, men man vurderer i dag, at det samlede antal af vilde tigere er oppe på 3.900, hvilket betyder, at det går den rigtige vej.

»Vi er glade for, at tilbagegangen af tigere er vendt. Den målrettede indsats fra WWF og mange af tigerens hjemlande virker, men der er stadig områder, hvor det går alt for langsomt – særligt i det sydøstlige Asien. Tigertopmødet senere i år kan forhåbentlig skabe momentum for en fornyet, ambitiøs indsats for at stoppe den groteske tilbagegang for tigeren, for vi er desværre ikke i mål endnu,« lyder det fra Bo Øksnebjerg.