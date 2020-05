Da den belgiske premierminister Sophie Wilmes lørdag tog på et besøg på universitetshospitalet Saint-Pierre i hovedstaden Bruxelles, fik hun en kølig velkomst af de ansatte.

De vendte hende nemlig ryggen.

Det skriver det norske medie VG.

De ansatte havde taget opstilling i to rækker langs indkørslen til hospitalet - og da statsministerens bil kom kørende, vendte de ansatte ryggen til.

Ifølge VG oplyser repræsentanter for de ansatte til The Brussels Times, at årsagen var, at man er utilfreds og skuffet over regeringens håndtering af udbruddet.

Britiske Sky News oplyser også, at flere er utilfredse med, at det er blevet besluttet, at ukvalificerede ansatte kan overtage sygepleje-opgaver under virusudbruddet i landet.

Den stille protest har efterfølgende vakt stor opsigt, og Sophie Wilmes forklarede på et pressemøde efterfølgende, at hun anså det for et signal om, at der er behov for dialog mellem regeringen og sundhedssektoren.

»Ingenting kommer til at være uændret efter denne krise. Vi må revurdere vigtigheden af sygepleje som erhverv,« fortalte statsministeren.

Det var både læger, sygeplejersker og administrativt ansatte, der deltog i aktionen - og siden har nogle rost dem for det, mens andre har kritiseret dem.

En af dem, der har kritiseret dem, er Belgiens indenrigsminister, Marie-Christine Marghem, skriver VG. I et nu slettet indlæg skrev hun, at aktionen skulle markere et standpunkt til fagforeningerne:

»Nogen af de ansatte ønskede tydeligvis at ødelægge sympatien og beundringen fra de seneste måneder med latterlige handlinger - ligesom børn der ikke får, hvad de vil have,« skrev hun ifølge The Brussel Times.

Belgien har været et af de hårdest ramte lande i Europa. Omkring 9.000 corona-relaterede dødsfald er registreret i landet, hvor 55.000 er blevet konstateret smittet.