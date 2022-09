Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Boris Nadezhdin himlede med øjnene, han lagde armene over kors – men mest af alt holdt han sig ikke tilbage.

»Dem, der overbeviste præsident Putin om, at den særlige operation ville blive hurtig og effektiv, at vi ikke ville ramme civilbefolkningen, og at nationalgarden sammen med Tjetjenienstyrker ville få orden i sagerne … de mennesker narrede virkelig os alle sammen,« sagde han.

De russiske nederlag i Ukraine er i den grad også nået til Rusland og til russisk tv. Det er et debatprogram på kanalen NTV et tydeligt bevis på.

Det er journalisten Julia Davis, der står bag Russian Media Monitor, der har opsnappet, oversat og publiceret klippet fra programmet på Twitter. Se det nederst i artiklen

Boris Nadezhdin. Foto: NTV Vis mere Boris Nadezhdin. Foto: NTV

Som hun her skriver:

»Eksperter på russisk tv erkender, at deres militær fejler, og at deres land er i problemer. De er begyndt at lede efter nogen at skyde skylden på. Nogle af dem forstår, at deres benægtelse af folkemordet mod den ukrainske identitet ikke er til Ruslands fordel.«

Det er ikke mindst Boris Nadezhdin, tidligere viceformand for dumaen, der driver en hård kritik af den militære indsats frem i debatprogrammet på NTV.

Det står i skarp kontrast til tidligere, hvor opbakningen til indsatsen i Ukraine har været bred.

Boris Nadezhdin udbrud om, at præsident Putin og alle russere er blevet narret, får da også en programvært til at udbryde:

»Er du sikker på. at de mennesker eksisterer?«

Hertil svarer Boris Nadezhdin: »Selvfølgelig. Præsidenten sad ikke bare der og tænkte: 'Hvorfor starter jeg ikke en særlig militær operation?'« siger han:

»Nogen fortalte ham, at ukrainerne ville overgive sig, at de ville flygte. at de ville slutte sig til Rusland. Nogen må have fortalt ham alt det. De sagde det også på tv.«

Boris Nadezhdin sagde også i debatten, at det nu er »fuldstændigt umuligt at vinde over Ukraine« med de »kolonikrigsmetoder«, som man hidtil har benyttet sig af. Han opfordrede derfor til fredsforhandlinger.

Den usædvanlige hårde kritik at militærindsatsen blev endda mødt af opbakning fra en anden deltager i panelet, den politiske ekspert Viktor Olevits.

Men Boris Nadezhdin fik også hård modstand.

Det sørgede den nuværende viceformand for dumaen, Sergej Mironov, for. Han bar i øvrigt et badge med det russiske krigstegn for indsatsen i Ukraine, et 'z'.

Sergej Mironov. Foto: NTV Vis mere Sergej Mironov. Foto: NTV

»Der kan ikke blive tale om forhandling med Zelenskyjs naziregime. Zelenskyjs nnaziregimemå ødelægges,« buldrede han og fulgte op med et nyligt Putin-citat:

»Vi er slet ikke begyndt endnu.«

Imens erkendte det nuværende Duma-medlemmet Alexander Kazakov, at der har været nogle »hårde psykologiske slag i de seneste dage«, men han havde også et utvetydig besked til Boris Nadezhdin:

»I forhold til vores iikkekammeratNadezhdin vil jeg opfordre dig til at passe på sproget. Det er uacceptabelt at tale om 'kolonkrigsmetoder',« lød det fra ham i et indlæg, hvor han forudsagde, at e nglobal krig er på vej.

Alexander Kazakov. Foto: NTV Vis mere Alexander Kazakov. Foto: NTV

Men Boris Nadezhdin fik det sidste ord i det lige knap syv minutter lange klip, der florerer.

For da Alexander Kazakov skulle svare på, hvor lang en militærindsats i Ukraine han ser som som nødvendig, svarede han:

»Så længe det er nødvendigt, så mine tiårige børn. …« nåede Alexander Kazakov kun at sige, inden Boris Nadezhdin lænede sig frem og fuldførte sætningen:

» … med tiden kan få chancen for at komme til at kæmpe, ikke?«

Her kan du se uddraget fra NTV-programmet: