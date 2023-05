Advarsel: Denne artikel indeholder beskrivelser af et brutalt og fatalt overfald, som kan være stødende.

Mens han slog, sparkede og stak hende, gik flere folk lige forbi stedet.

Nogle stoppede op. Kiggede. Filmede. Andre gik videre.

Kun en enkelt forsøgte tilsyneladende at gribe ind og vriste kniven fra manden, men da det ikke lykkedes, forlod han også stedet.

Og efterlod den blot 16-årige indiske pige til en blodig skæbne.

Det brutale og voldsomme angreb på teenagepigen har vakt ramaskrig i Indien, hvor det har ført til fornyet raseri og forargelse over kvinders sikkerhed og vold begået af mænd.

Det skriver CNN, australske 9 News og Sky News.

Søndag blev den unge teenagepige – midt på en travl sidegade i Shahbad Dairy-området i hovedstaden New Delhi – overfaldet af en mand.

Overvågningsvideo fra stedet viser, hvordan manden først gentagne gange stak hende.

Imens gik flere personer forbi stedet, og enkelte stoppede op for at filme eller kigge. Flere andre gik videre uden at gøre noget.

En enkelt person ser ifølge videoovervågningen på et tidspunkt ud til at forsøge at blande sig og muligvis forsøge at tage kniven fra manden, men det lykkedes ikke – og personen gik derefter også fra stedet.

Da pigen faldt sammen på jorden, ses manden sparke hende, før han samlede en sten op fra gaden og flere gange slog hende i hovedet med den.

Hendes liv stod ikke til at redde.

Til CNN fortæller faren til pigen – hvis navn ikke er blevet offentliggjort – at han fandt sin datter liggende på jorden med ansigtet nedad. Ilde tilredt.

»Det gør mig vred at vide, at ingen hjalp min datter. Hvis de havde hjulpet hende, ville hun have været i live i dag. Jeg hørte også, at de omkringstående havde travlt med at filme videoer af hændelsen. Selv hvis de havde skreget, ville det have hjulpet min datter,« siger faren, Janak Raj:

»Jeg føler mig ikke i live i dag. Jeg savner hende så meget. Hun var sådan et godt barn. Hvad skal jeg nu gøre?«

Siden har politiet oplyst, at man har anholdt en person – den 20-årige Sahil – i sagen.

I en udtalelse oplyser Kumar Singh fra politiet, at den anholdte og den 16-årige dræbte pige tilsyneladende var i et forhold.

Men forud for det brutale overfald skal de have haft et skænderi.

»Søndag planlagde den afdøde at besøge sin vens søns fødselsdagsfest. Den anklagede, Sahil, opsnappede hende på vejen og stak hende gentagne gange,« forklarer Kumar Singh ifølge The Independent.

Hændelsen er den seneste i en lang række af drab og voldtægter begået mod kvinder og børn i Indien, hvilket har udløst en enorm vrede over den manglende beskyttelse og sikkerhed i landet.

»De kriminelle er blevet frygtløse, og der er ingen frygt for politiet,« har Delhis chefminister Arvind Kejriwal efterfølgende skrevet på Twitter om sagen.

Yogita Bhayana, der er grundlægger af organisationen People Against Rapes In Indien, vurderer, at problemet i høj grad er forankret i gamle samfundsnormer.

»At sætte kameraer op vil ikke være nok. Arbejdet skal udføres i tankegangen hos mændene og drengene,« siger hun.

Politiet oplyser, at sagen endnu er under efterforskning.