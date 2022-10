Lyt til artiklen

En australsk debattør har virkelig sat sindene i kog efter en flytur.

Fra flyet delte Sydney Watson et par fotos og en tekst om situationen, som har affødt reaktioner, der for eksempel kalder hende 'afskyelig indvendigt og udvendigt' eller 'Jeg er ked af, at de var nødt til at sidde ved siden af så grimt et menneske'.

Den kvindelige debattør er ifølge New York Post også højreorienteret journalist og vant til at provokere.

Og det gjorde hun.

»Jeg er lige nu - bogstaveligt talt - KILET ind mellem to FEDE mennesker på mit fly,« skrev hun i et tweet efterfulgt af billeder af situationen.

»Det her er på INGEN måde acceptabelt eller okay. Hvis fede mennesker vil være fede? Fint. Men det er noget helt andet, når jeg er mast mellem jer, med jeres armdeller mod min krop, i tre timer.«

Og hun blev ved.

»Hvis du har brug for en sele-forlænger, så er du FOR FED TIL AT VÆRE PÅ ET FLY. Køb to sæder, eller lad være med at flyve.«

Flyselskabet, American Airlines, begyndte med at sige, at de ikke diskriminerer på baggrund af kroppe.

»Vores passagerer kommer i alle slags størrelser og former. Vi er kede af, at du var ukomfortabel på dit fly,« skrev de på Twitter.

Men senere skiftede de angiveligt mening og sendte Sydney Watson omkring 1.100 kroner til en ny tur sammen med en undskyldning.

Og her viste det sig, at folk også støtter hende.

»Jeg ville sige nej tak til de 1.100 kroner og lade dem vide, at det ikke er nok for tre timers pinsel (i midtersædet på flyet, red.).«