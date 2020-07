Folk er blevet for store. Punktum.

I løbet af de seneste årti har turister på besøg i Venedig taget så meget på, at det nu får konsekvenser.

Bådene kan simpelthen ikke holde til, at det 'normale' antal passagerer sætter sig i bådene. Derfor bliver der nu sat restriktioner på gondol-sejladsen, så det tilladte antal passagerer reduceres fra seks til fem.

Det skriver CNN.

At sejle med over et halvt ton kød er farligt Raoul Roveratto, præsident for forening for gondolførere

»I løbet af 10 år er turisterne blevet tungere - og i stedet for at stille dem op på en vægt, inden de stiger ombord, sænker vi antallet,« siger Andrea Balbi, der er præsident for Venedigs Gondol Forening.

Reduktionen fra fem til seks personer gælder de små gondoler, der typisk sejler i de mindre kanaler. De større ‘da parada’-gondoler, som sejler på de større, maritime trafikale hovedårer, og som tidligere rummede 14 passagerer, tillader nu kun 12.

Andrea Balbi fortæller, at bådene på grund af passagernes øgede vægt ofte tager vand ind og er blevet sværere at styre gennem kanalerne.

Raoul Roveratto, der er præsident for en forening af mindre erfarne gondolførere, støtter Andrea Balbis udmelding og siger i en udtalelse til avisen La Repubblica:

»Fra nogle lande er det som bomber, når båden er fuldt besat. Skroget synker, og vandet trænger ind,« siger han og fortsætter:

»At sejle med over et halvt ton kød er farligt,« lyder den eksplicitte forklaring fra Raoul Roveratto.