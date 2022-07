Lyt til artiklen

Politiet er rykket ud med flere patruljer i norske Bergen torsdag aften.

Kl. 22.18 fik politiet en anmeldelse om mand med en kniv i området Nygård i centrum af Bergen, oplyser politiet ifølge NRK.

Politiet har såkaldt isoleret manden i et gadekryds i byen, og der er nu en dialog i gang mellem betjente og manden.



Manden med kniven er dog ikke samarbejdsvillig, lyder det fra ordensmagten.

Der er ikke oplysninger om, at manden skulle have truet nogen.



Politiet opfordrer dog borgere i området til at holde sig inden døre.

Opdateres...