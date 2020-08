Røvere er lykkedes med at stjæle hele ni millioner euro svarende til 67 millioner kroner i kontanter fra den franske by Lyon fredag.

En pengetransport med væbnede sikkerhedsvagter var målet for gruppen af røvere, som ligeledes var bevæbnede. De slog til, da bilen forlod en filial af Bank of France i Lyon, skriver AFP.

Det vurderes til at være det største tyveri siden 2009, hvor en sikkerhedsvagt stjal 11.6 millioner euro fra en pengetransport.

Selvom både vagterne og røverne var bevæbnet, kom ingen til skade under fredagens kup.

Ifølge vidner skulle gerningsmændene have spærret for pengetransporten med to varevogne - en foran og en bagved.

Røverne truede chaufføren, tog pengene og flygtede i to biler kort efter.

Chefen for sikkerhedsfirmaet Loomi, der kørte pengetransporten, kalder det et 'dristigt angreb', da det skete midt i Lyons centrum.

De tre medarbejdere, som kørte transporten, får nu psykologisk hjælp.

Samme firma, Loomis, har ifølge AFP været udsat for lignende røverier i nyere tid.

I 2017 blev værdier for 35 millioner euro stjålet i Schweiz, og året før blev guldpulver for 2,5 millioner euro stjålet tæt på Lyon i Frankrig.