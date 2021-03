En norsk sundhedsansat er udskrevet, efter at personen fik blodprop efter at have fået AstraZeneca-vaccine.

En sundhedsmedarbejder fra Norge, der fik blodprop efter at have fået AstraZenecas coronavaccine, er blevet udskrevet.

Det oplyser Marta Ebbing, der er fagdirektør ved Haukeland Universitetshospital i Bergen, til den norske avis VG.

- Patienten havde et ukompliceret forløb. Heldigvis, må vi sige, siger hun.

Den nu udskrevne person er en af tre sundhedsansatte, der blev indlagt med blodprop efter at have fået vaccinen fra AstraZeneca. En af de andre er død, oplyste Norges lægemiddelagentur, Legemiddelverket, mandag.

Det vides endnu ikke, om der er en sammenhæng mellem vaccinen og blodpropperne. Det bliver undersøgt af Legemiddelverket.

- Det er vigtigt at huske på, at der også forekommer blodpropper hos unge personer, der ellers har været friske, og som ikke er blevet vaccineret.

- Så det vigtige for sundhedsmyndighederne er nu at finde ud af, om der er flere forekomster blandt den gruppe, der er vaccineret, siger Marta Ebbing.

I Danmark er en 60-årig kvinde død af en blodprop, umiddelbart efter at hun havde modtaget AstraZeneca-vaccinen.

Heller ikke her vides det, om de to ting hænger sammen.

Bekymringer for bivirkninger med vaccinen har dog fået flere lande - herunder Danmark og Norge - til midlertidigt at suspendere brugen af den.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), der har anbefalet vaccinen til brug i EU, fastholder, at vaccinens fordele opvejer dens risici.

/ritzau/