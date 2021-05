Tyskere, der regnes for immune for covid-19, slipper fra søndag for en lang række restriktioner.

Noget af den gamle frihed vender søndag fra klokken 23.00 tilbage til en særlig befolkningsgruppe i Tyskland.

Fra det tidspunkt ophæves nemlig en række restriktioner for borgere, der regnes for immune over for coronasmitten.

Det gælder tyskere, der har fået begge skud vaccine.

Og det gælder for tyskere, der har været igennem et sygdomsforløb med smitten.

De to grupper slipper for natlige udgangsforbud.

De kan også mødes med hinanden uden særlige regler for kontakt.

Så der må krammes igen.

Desuden tæller fuldt vaccinerede mennesker ikke længere med, når ikke-vaccinerede anbefales at mindske antallet af personer, de mødes med.

Fuldt vaccinerede skal ikke i karantæne efter en rejse.

De skal heller ikke have beviser på negativ coronatest de steder, hvor det ellers kræves.

31 procent af befolkningen har indtil nu fået den første vaccine.

8,8 procent har fået begge skud ifølge Robert Koch Instituttet, der følger udviklingen i coronavirus i Tyskland og håndteringen af pandemien.

Kravet om at bære mundbind og holde afstand vil dog fortsat være i kraft - også for vaccinerede - under særlige omstændigheder og i særlige bygninger.

/ritzau/dpa