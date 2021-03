Israelere, der ikke har haft coronavirus eller modtaget begge vaccinestik, må kun sidde udendørs på caféer.

Den israelske regering har besluttet at lempe sine coronarestriktioner yderligere.

Det betyder, at restauranter og caféer får lov at slå dørene op igen fra søndag under visse betingelser, fortæller premierminister Benjamin Netanyahus kontor lørdag aften.

Men der bliver ikke ens muligheder for alle. For mens borgere, der kan vise et såkaldt "grønt pas", må sidde indendørs på spisesteder, må uvaccinerede gæster kun sidde udendørs.

Det grønne pas kan man kun få en uge efter sin anden coronavaccination, eller hvis man er raskmeldt efter covid-19.

Studerende med det grønne pas får også lov at vende tilbage til deres universiteter fra søndag. Uvaccinerede studerende vil stadig kun kunne følge med i undervisningen online.

Regler om at holde afstand og spritte af gælder stadig for alle Israels borgere.

Vaccineudrulningen i landet har været en af de hurtigste i verden. I Israel, hvor der bor godt ni millioner indbyggere, har mere end 4,9 millioner mennesker indtil videre modtaget det første vaccinestik. Omkring 3,7 millioner har også fået stik nummer to.

Israel er ifølge Jerusalem Post det land i verden, som samlet set har tilbragt længst tid under nedlukning.

I slutningen af februar blev der også taget skridt mod en genåbning af landet. Her fik indehavere af det grønne pas adgang til fitnesscentre, kulturbegivenheder, swimmingpools, hoteller og synagoger.

/ritzau/dpa