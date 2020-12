Det kan blive et krav med en negativ test eller bevis for vaccine for at kunne køre med bus i Frankrig.

Personer, der ikke bliver vaccineret mod covid-19, risikerer at blive bandlyst fra offentlig transport i Frankrig.

Det fremgår af et nyt lovforslag fra regeringen.

Premierminister Jean Castex fik mandag opbakning til forslaget blandt sine ministre. Lovforslaget har til formål at danne juridisk ramme for håndteringen af sundhedskriser, herunder coronaviruspandemien.

Ifølge lovforslaget, som nu vil blive fremlagt for parlamentet, kan det blive nødvendigt med en negativ covid-19-test eller bevis for en "forebyggende behandling, herunder en vaccine" for at få "adgang til transport, bestemte steder samt visse aktiviteter".

Regeringens vaccineprogram går efter planen i gang på søndag, og myndighederne står allerede nu over for bred modstand mod vaccinen, der er blevet udviklet på rekordtid, efter at Europa blev ramt af pandemien tidligere i år.

Ifølge en meningsmåling foretaget af avisen Le Journal du Dimanche svarer 59 procent af de adspurgte i Frankrig, at de ikke ønsker at få vaccinen. Dermed er Frankrig et af de lande med størst vaccinemodstand i EU.

Præsident Emmanuel Macron har lovet, at vaccinen mod coronavirus ikke bliver obligatorisk, selv om den stærkt anbefales.

Det løfte blev gentaget af sundhedsminister Olivier Véran tirsdag.

- Jeg siger det igen: Vaccination er ikke obligatorisk, sagde han.

Oppositionspolitikere har fordømt lovforslaget. Marine Le Pen, der er leder af højrefløjspartiet National Samling, kalder det "totalitært".

- Dette lovforslag har ikke til formål at gøre vaccinationer obligatoriske, men det forhindrer enhver, der ikke indordner sig, i at have et socialt liv, siger hun.

Sebastien Chenu fra National Samling siger, at Macrons regering planlægger "et sundhedsdiktatur".

