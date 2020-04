Klorokin er blevet fremhævet som en mulig behandling for Covid-19 af USA's præsident, Donald Trump.

En opfordring til yderligere undersøgelser af lægemidlet klorokin, der flere gange af Donald Trump har været fremhævet som en behandling for Covid-19, resulterede i en forflyttelse.

Det fortæller Rick Bright, der nu er tidligere direktør for Styrelsen for Avanceret Biomedicinsk Forskning og Udvikling (Barda).

Myndigheden spiller en nøglerolle i udviklingen af behandling i USA, og tirsdag blev Bright indsat i en mindre betydningsfuld rolle.

I en udtalelse siger Bright, at han ikke kunne stå inde for en officiel anbefaling af midlet som en mulig behandling for coronapatienter.

- Mens jeg er klar til at se på alle muligheder og at tænke "uden for boksen", så modsatte jeg mig med rette forsøget på at give et uefterprøvet lægemiddel til den amerikanske offentlighed, siger Bright i en udtalelse ifølge Reuters.

Ifølge CNN vil han nu en indgive klage til det amerikanske sundhedsministerium.

Efter at flere studier har sået tvivl om effekten af klorokin, har Donald Trump på det seneste også udtalt sig mere varsomt om midlets effekt.

/ritzau/